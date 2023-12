Patru lideri europeni cer o dezbatere privind Gaza şi soluţia a două state la Consiliul European de la Bruxelles

16:10

Craniul aparține unui pliozaur, o reptilă marină feroce care a terorizat oceanele în urmă cu aproximativ 150 de milioane de ani, scrie BBC. Fosila are 2 m lungime și este un exemplar aproape complet de craniu de acest tip descoperit vreodată și care oferă noi perspective asupra acestui prădător antic, transmite Hotnews.ro. Craniul va fi prezentat într-un program special David Attenborough de la BBC One în ziua de Anul Nou. „Este una dintre cele mai bune fosile la care am lucrat vreodată. Ceea ce...