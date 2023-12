ULTIMA ORĂ: Cele 3 condiții ale Austriei pentru a primi România în Schengen

08:20

Încă un apropiat al guvernării de la Chișinău vorbește despre faptul că Moldova nu va primi acceptul de începere a negocierilor de aderare la UE în acest an. Fostul deputat PLDM, Vadim Pistrinciuc, unul dintre consilierii informali ai conducerii statului, spune că decizia respectivă “nu depinde de Moldova”, dând vina pe Ungaria, care se opune, […] The post DECLARAȚIE: Moldova nu va primi acceptul de începere a negocierilor de aderare la UE în acest an appeared first on Omniapres.