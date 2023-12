Peste 41 de mii de traversări la frontieră, în ultimele 24 de ore. 23 de persoane au primit refuz de intrare în Republica Moldova

20:50

Mai multe antreprenoare din Republica Moldova, dar şi refugiate din Ucraina, şi-au împărtăşit poveştile inspiraţionale în cadrul unui eveniment organizat în premieră la Chişinău. "From Zero to SHEro" s-a numit forumul femeilor care au reuşit să-şi creeze propria afacere şi care au vrut să le încurajeze pe reprezentantele sexului frumos să-şi îndeplinească visurile, în ciuda tuturor obstacolelor.