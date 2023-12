Maia Sandu a vorbit la telefon cu Emmanuel Macron. Aderarea Moldovei la UE, printre subiectele discutate 

20:00

Parlamentul l-a desemnat pe Roman Pușca în calitate de vicepreședinte al Plenului Consiliului Concurenței. Iar pe Cornelia Gorincioi și Diana Lapteacru le-a numit în funcția de membru al Plenului Consiliului Concurenței, pe un mandat de cinci ani. Potrivit procedurii, aceștia au depus astăzi jurământul în plenul legislativului. Potrivit unui comunicat publicat de Parlament, Roman Pușca […]