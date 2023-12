VIDEO // Seria evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României a culminat cu un concert extraordinar...

14:50

În 2023, industria tehnologiilor informaționale a devenit cea mai mare ramură de export a economiei moldovenești, asigurând aproape 1/4 din exporturile de servicii. În acest an, cifra de afaceri a domeniului IT va atinge 13,2 miliarde de lei, dintre care 85% sunt destinate exporturilor. Constatările aparțin expertului în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, Veaceslav Ioniță. Potrivit lui, în timp ce exportul de bunuri înregistrează în acest an scăd...