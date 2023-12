Transmisiune în direct: Sfânta Liturghie de Duminica – o rugăciune în comun

14:30

Pe 4 și 5 decembrie 2023, cu ocazia campaniei internaționale „16 zile de acțiuni împotriva violenței de gen", tinerii găgăuzi au aflat adevărul despre Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), generând o schimbare spre bine a percepției Convenției...