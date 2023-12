Ucraina și Moldova se conectează cu Europa via România

10:00

Renault Group anunță lansarea unui plan de transformare profundă a sistemului său industrial. Acesta susține etapa de Revoluție a planului strategic Renaulution, etapă care își propune să transforme Renault Group într-o companie auto de nouă generație (Next Gen). Astfel, costurile industriale per vehicul ar urma să scadă până în 2027 cu 30% pentru vehiculele termice și cu 50% […] Articolul “Revoluția” anunțată de Renault: Francezii plănuiesc să scadă costurile industriale per vehicul cu 30-50% până în 2027 apare prima dată în Bani.md.