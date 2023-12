De ce Ion Ceban a absentat de la Forumul primarilor? Răspunsul consilierei sale

16:30

Japonia a donat Republicii Moldova un lot de medicamente pentru tratamentul tuberculozei drogrezistente. Donația are o valoare totală de peste 300 300 de dolari. Pe 7 decembrie, a avut loc evenimentul de transmitere oficială a lotului de medicamente pentru tratamentul tuberculozei drogrezistente. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, donația vine să asigure accesul la tratament atât […] The post Japonia dă o mână de ajutor Moldovei în lupta cu tuberculoza. Guvernul de la Tokyo a donat medicamente de peste $330 000 appeared first on NewsMaker.