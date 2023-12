Maia Sandu, către primari: Banii statului vor fi distribuiți între toate localitățile. Fondurile din UE vor merge pentru cei care împărtășesc valorile europene

15:40

Două loturi de maioneză „Provensal" vor fi retrase din comerț, din cauză că sub capacul ambalajului a fost depistat mucegai. Informația a fost confirmată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), într-un comunicat din 7 decembrie. „Operatorul din domeniul alimentar ÎM "ALIMCOM" SA , în conformitate cu Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor, va retrage […]