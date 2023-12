Estonia aprobă un buget național cu cheltuieli record pentru apărare

16:10

Epert: Sectorul IT a devenit cea mai mare ramură de export a economiei moldovenești În 2023, industria tehnologiilor informaționale a devenit cea mai mare ramură de export a economiei moldovenești, asigurând aproape 1/4 din exporturile de servicii. În acest an, cifra de afaceri a domeniului IT va atinge 13,2 miliarde de lei, dintre care 85% sunt destinate exporturilor. Constatările aparțin expertului în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, Veacesla...