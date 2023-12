Aplicația „EVO” ar putea fi lansată în luna ianuarie, anul viitor. Lista serviciilor publice care vor putea fi accesate online

08:50

Forumul primarilor are loc astăzi, 9 decembrie, la Palatul Republicii din Chișinău. La evenimentul desfășurat sub egida președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, au fost invitați toți cei 895 de edili din toate raioanele. În cadrul acestui forum se va face o totalizare a acestui an și se va stabili anumite obiective pentru perioada următoare, a declarat Larisa Voloh, Președinta Comisiei parlamentare Administrație Publică, în cadrul emisiunii „Zi de Zi”.