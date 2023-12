Înnorată, dar fără precipitații. Cum va fi vremea în acest weekend

15:30

Republica Moldova s-a autopropus drept ţară candidată la preşedinţia summitului ONU asupra climei de anul viitor. Oferta se conține într-un document consultat de Reuters. În același timp, potrivit publicației, și Serbia ia în considerare preluarea acestui rol. Propunerile Moldovei și Serbiei sunt o încercare de a rezolva o dispută geopolitică care a lăsat evenimentul COP29 […]