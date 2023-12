Cativa chinezi au inotat in apele Venetiei. Turistii au vrut sa-si faca poze in picioare, dar au ajuns sa faca o baie in canal

Cativa chinezi au inotat in apele Venetiei. Turistii au vrut sa-si faca poze in picioare, dar au ajuns sa faca o baie in canal

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md