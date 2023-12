Meteo, 8 Decembrie

18:20

Ne-am obișnuit de câțiva ani încoace ca în prejma sărbătorilor de iarnă cea mai ascultată piesă să fie "All I Want for Christmas Is You", de Mariah Carey. Ei bine, în acest an, cântecul "Rockin' Around the Christmas Tree", de Brenda Lee, este lider în Billboard Hot 100, pentru prima dată la 65 de ani de la lansare, doborând astfel recordul pentru cea mai lungă perioadă trecută până la ascensiunea pe primul loc.