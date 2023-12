Fermierii pun pe pauză protestul, dar nu exclud blocarea drumurilor și a portului Giurgiulești. Slusari, către agricultori: „Nu pot trăi fără domniile voastre!”

11:40

Pe 9 decembrie, Tekwill din Chișinău se va transforma în epicentrul inovației antreprenoriale: Dreamicon, conferința organizată de ecosistemul care crește startup-urile de la 0 până la unicorni Dreamups a startup-urilor, se lansează în premieră în acest an, cu multiple oportunități și perspective pentru fondatorii de startup-uri și antreprenorii tech. De ce Dreamicon? Dreamicon nu este doar o conferință, ci o platformă care unește jucătorii cheie din universul startupurilor din Moldova cu investitori și mentori de talie internațională. Aici, ideile întâlnesc oportunitățile, iar startup-urile […] The post Dreamicon by Dreamups 2023: Mai mult decât o conferință – meeting pointul pentru investitori, mentori internaționali și start-up-urile care doresc scalare appeared first on NewsMaker.