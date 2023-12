ASP anunță că buletinele de identitate pot fi livrate la domiciliu

19:30

Fructele și legumele moldovenești sunt exportate în peste 80 de țări ale lumii, în acest an dublându-se cantitățile de prune și de mere exportate în țările europene. În nicio țară, cu excepția Rusiei, nu au fost semnalate notificări asupra anumitor încălcări. Decizia autorităților rusești contravine principiilor fitosanitare internaționale și nu are la bază niciun argument […] Articolul Reacția ANSA după decizia Rosselhoznadzor de impunere a unui embargo la fructele și legumele moldovenești. Este nefondată și lovește și nu are la bază niciun argument real apare prima dată în Gazeta de Chișinău.