Premieră pentru Moldova. Eroii preferați, dincolo de ecrane

Copacii aflați în scuarul Mihai Eminescu din capitală sunt tăiați, iar Primăria Chișinău spune că „au loc activități de înlocuire a arborilor uscați". Aceste „lucrări silvotehnice de igienă" au stârnit multe nemulțiri în rândul chișinăuenilor. Astfel, în cele ce urmează, am decis să vă reamintim care erau promisiunile lui Ion Ceban față de acest scuar și ce am obținut într-un final.