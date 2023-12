DOC Uzina Topaz din Chișinău a fost inclusă în lista sancțiunilor Ucrainei. Președintele Zelenski a semnat decretul

10:40

Întreprinderile nou-înregistrate pot obține sprijin managerial, servicii de asistență și suport consultativ în cadrul primului Incubator Municipal de Afaceri deschis la Chișinău. Primarul general, Ion Ceban, a declarat că, prin acest proiect, municipalitatea vine să creeze oportunități pentru tinerii din capitală de a-și deschide afaceri acasă, transmite IPN. „Ne dorim ca acest spațiu să devină […]