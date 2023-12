FOTO/VIDEO Arbori transformați în cioturi, în scuarul Mihai Eminescu din Chișinău. Explicația Primăriei

10:20

Comisia Națională pentru Integrare Europeană a aprobat Planul pentru limitarea influenței excesive a intereselor private (deoligarhizare). Informația a fost confirmată de administrația prezidențială, pe 7 decembrie. Comisia Națională pentru Integrare Europeană (CNIE) s-a întrunit într-o ședință prezidată de șefa statului. Membrii Comisiei au trecut în revistă progresele înregistrate în realizarea recomandărilor Comisiei Europene, reflectate în […]