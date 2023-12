DOC Energia termică și electrică de la Termoelectrica se ieftinește? Întreprinderea admite o scădere cu 15%

08:30

Șefa statului Maia Sandu a chemat în ședință membrii Comisiei naționale pentru integrare europeană. Întrunirea are loc în dimineața zilei de 7 decembrie. Părțile au în agendă un singur subiect – ultimele măsuri care vor fi luate pentru finalizarea Planului de acțiuni cu privire la îndeplinirea celor nouă recomandări făcute de Comisia Europeană.