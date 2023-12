(studiu) Cine sunt turiștii care vin în Moldova, ce locuri vizitează și cu ce asociază țara noastră

11:45

Pe 6 decembrie 2023, într-un context solemn și în prezența unor distinși oaspeți de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Ambasada României în Republica Moldova, a reprezentanților ministerelor Educației și Culturii (MEC) și Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), alături de numeroși profesori și studenți, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab Viorel Bostan a marcat un moment istoric. Prin apăsarea unui buton virtual, a fost inaugurată oficial rețeaua corporativă universitară, realizată în cadrul proiectului transfrontalier „WiNet@UNI – Infrastructura de rețea transfrontalieră comună a universităților tehnice din Iași, România și Republica Moldova” („Joint Cross-Border Networking Infrastructure of Technical Universities of Iasi and Moldova”, 1HARD/3.1/75). Astfel, proiectul a fost finalizat cu succes, fiind finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020. Сообщение A avut loc lansarea WiNet@UNI – un pod digital transfrontalier între Universitățile Tehnice din Iași și Republica Moldova появились сначала на #diez.