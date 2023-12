Poate sau nu poate fi întors din drum „trenul extinderii”?

12:30

În luna octombrie, am fost parte dintr-un moment incredibil al solidarității și determinării pentru o societate mai integră și curată! Cu mândrie vă anunțăm că flashmob-ul organizat de CRT DACIA a adunat peste 50 de tineri hotărâți să spună un ferm “NU” corupției! Sub deviza “Fii Liber, Spune NU Corupției”, am transmis un mesaj puternic, […] Post-ul „Fii Liber, Spune NU Corupției” – CRT DACIA a organizat un flashmob, la care au participat peste 50 de tineri apare prima dată în Observatorul de Nord.