După ce au protestat la Guvern, veteranii războiului de pe Nistru au ajuns la Parlament – Cer o lege aparte și indemnizații mai mari pentru anul 2024

19:30

În luna martie am putea avea o nouă componență a Curții Supreme de Justiție. O spune ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Potrivit ei, comisia de evaluare a candidaților la funcția de membru CSJ și-a început activitatea și este în plin proces de examinare a dosarelor. Potrivit ministrului, numirea noii componențe a Curții Supreme de Justiție este ... Prognoze optimiste din partea ministrului Justiției – În martie, am putea avea o nouă componență a Curții Supreme de Justiție The post Prognoze optimiste din partea ministrului Justiției – În martie, am putea avea o nouă componență a Curții Supreme de Justiție appeared first on Politik.