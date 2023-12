(live/update) Parlamentul, în ședință: Republica Moldova va beneficia de un grant de 19,5 mil. euro pentru reabilitarea infrastructurii de cale ferată

14:00

Regele Charles are mereu șireturile și pijamalele călcate, pleacă în călătorii cu o lenjerie de pat specială, îi sunt servite 6 tipuri de miere la micul dejun și are nu mai puțin de 28 de angajați personali, dintre care unul are grijă să îi pună pastă de dinți pe periuță. În noua sa carte, „Endgame”, autorul Omid Scobie a dezvăluit mai multe secrete ale suveranului britanic, scrie digi24.ro.