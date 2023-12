Plenul Consiliului Concurenței are un vicepreședinte și doi membri noi. Cine sunt

13:50

În ultima perioadă, Moldova a fost zguduită de scandaluri bisericești. Scrisoarea Mitropolitului Vladimir către Patriarhul Kiril, chemări de aderare la Biserica Ortodoxă Română, transferul unor preoți la Mitropolia Basarabiei. NM a discutat cu arhimandritul Patriarhiei Constantinopolului, Victor Copușciu, originar din Găgăuzia, despre transferul preoților și dacă acestea pot deveni critice pentru Biserica Ortodoxă din Moldova, […] „Se pare că Vladimir are un plan pentru a trece la Biserica Ortodoxă Română." Arhimandritul Victor Copușciu, despre scandalurile bisericești din Moldova. Interviu NM