Pensiile vor fi indexate cu 6% în 2024

09:20

Patru persoane au fost rănite, dintre care una grav, miercuri seară, într-un atac armat pe o arteră comercială importantă din Bruxelles, a anunțat poliția din capitala Belgiei, scrie moldova1.md. #BREAKING Shooting in Major Shopping Street in Brussels, Belgium Shooting took place on Avenue de la Toison d’Or near Rue des Chevaliers in Brussels, Belgium. Four […]