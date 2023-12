S-au redeschis pentru circulație două drumuri

13:00

Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, a reacționat dur la apelul secretarului general al ONU, António Guterres, pentru o încetare umanitară a focului în Gaza și a repetat apelul pentru demisia acestuia, relatează The Times of Israel."Astăzi, secretarul general a înregistrat o nouă cădere morală", a declarat Erdan.El a adăugat că apelul la încetarea focului "este de fapt un apel la co