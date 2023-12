Decorațiunile pe care NU trebuie să le pui în bradul de Crăciun. Atrag ghinionul și lucrurile rele în viața ta

16:20

Dacă de obicei lumea are dificultăți în a deosebi gemenii de același gen, în acest caz, nimeni nu are această problemă. De ce? Deși surorile despre care urmează să povestim sunt gemene, ele arată complet diferit una față de cealaltă. Mai diferit de atât nu cred că se poate! Mary și Lucy sunt gemenele care au uimit pe toată lumea încă din prima zi de viață. De ce? Una din fete are pielea albă, cealaltă are pielea mulatră. Una are părul blond-roșcat și drept, cealaltă brunet și creț. Deși diferen...