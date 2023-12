(video) Ai noștri se întâlnesc și fac accidente nu doar acasă. Iată ce s-a întâmplat astăzi în zona centrală a orașului Iași

16:20

„Este în joc viitorul mărcii VW!" Când Thomas Schäfer, actualul șef al mărcii auto Volkswagen din cadrul VW Group, a făcut o prezentare echipei sale de conducere la începutul lunii iulie, el nu a rezolvat problemele. Costuri ridicate, cerere în scădere, concurență în creștere — lista poate continua. „The roof is on fire" (n.r. Acoperișul […]