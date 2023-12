Japonia donează un lot de medicamente pentru tratamentul tuberculozei

13:30

Peste două mii de funcții vacante au fost prezentate de 50 de companii la Târgul locurilor de muncă, organizat joi la Palatul Republicii. Ofertele de angajare sunt în industria alimentației publice, vânzări, bănci și finanțe, contabilitate, IT, imobiliare, sectorul public și din alte domenii de activitate, transmite IPN. Târgul locurilor... The post 50 de companii și-au prezentat ofertele la Târgul locurilor de muncă appeared first on ALBASAT.