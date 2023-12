Salarii mai mari pentru pedagogi și burse duble pentru unii studenți. Bugetul de stat pentru 2024, aprobat în prima lectură

12:00

Guvernul Republicii Moldova a anunțat pe 6 decembrie că mai multe alocații pentru copii vor fi acordate în mod automat, fără depunerea unei cereri. Este vorba despre alocațiile sociale pentru copiii cu dizabilități severe, accentuate sau medii. Totuși în cazul în care minorul este reprezentat de către o altă persoană decât mama, va fi păstrată […]