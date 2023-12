FOTO Mucegai sub capac. ANSA retrage din comerț două loturi de maioneză „Provensal”

11:00

Ministerul român al Sănătății a declarat epidemie de rujeolă la nivel național. Instituția a raportat o „creștere îngrijorătoare a cazurilor de rujeolă și un număr mare de spitalizări a copiilor infectați". În România se înregistrează aproape 2 000 de cazuri în 29 de județe. Recent, în Republica Moldova a fost raportat un caz de rujeolă, […]