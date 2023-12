Natalia Parasca, președinta partidului „Renaștere” și consilier municipal în CMC: „E timpul de renunțat la lozincile geopolitice și de concentrat pe oameni”

12:00

Majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene susțin începerea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, însă Ungaria ar putea fi cea care va bloca procesele. O spune directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, Vadim Pistrinciuc, potrivit căruia Ungaria nu are o problemă cu Republica Moldova, ci doar cu Ucraina. Potrivit expertului, jocul geopolitic al Ungariei ar putea amâna lansarea negocierilor de aderare atât pentru Kiev, cât și pentru Chișinău, notează IPN.Directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, Vadim Pistrinciuc, spune că decizia Consiliului European privind o eventuală lansare a negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova este una strict politică. Potrivit expertului, Ungaria ar putea fi țara care va vota împotriva lansării negocierilor.„Premierul Ungariei, Victor Orban, care trebuie și el să voteze în Consiliul European pentru începerea negocierilor cu Ucraina și Republica Moldova, are pică pe Ucraina și zice că nu va vota. Sunt analiști care spun că o face la cheremul lui Putin, ca să arate că în UE nu toți sunt de acord cu susținerea necondiționată a Ucrainei. Alții spun că o face pentru a obține beneficii din partea UE, pentru că Ungaria are blocate pachete de finanțare din cauza derapajelor de la valorile democratice. Eu vis-a-vis de acest subiect aș fi mai moderat, decizia de săptămâna viitoare nu depinde de Republica Moldova și nici nu depinde de lecțiile făcute sau nefăcute. Pentru că lecțiile sunt făcute, am primit din partea Comisiei Europene recomandarea de a începe negocierile de aderare, dar este decizia politică a Consiliului European. Majoritatea membrilor sunt „pentru”, dar este acest „enfant terrible” al Uniunii Europene care este Victor Orban”, a spus Vadim Pistrinciuc în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV.Potrivit lui Vadim Pistrinciuc, decizia ca lansarea negocierilor de aderare să aibă loc la pachet Ucraina - Republica Moldova nu aparține Chișinăului sau Kievului, ci vizează aranjamente din interiorul Uniunii Europene.„S-ar putea ca în acest joc geopolitic Ungaria să blocheze Ucraina. Din câte știm, Ungaria nu are o problemă cu Republica Moldova. Decizia de a merge la pachet Ucraina – Republica Moldova nu este decizia noastră. Așa cum avem noi țări care ne susțin mai mult decât altele, cum sunt România, Franța, Germania, la fel și Ucraina are în spate țări care o protejează mai mult. Este o decizie colectivă”, a mai spus directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice.Decizia de a lansa sau nu negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova va fi luată în timpul Reuniunii Consiliului European care va avea loc în perioada 14-15 decembrie, la Bruxelles. În cadrul Consiliului European deciziile sunt luate cu unanimitate de voturi.