Noul Consiliu municipal Chișinău, constituit. A avut loc prima ședință

Un băiat de 13 ani, originar din Republica Moldova, a murit, luni seară, după ce a căzut de la etajul nouă al unui bloc din Iași. Mama copilului afirmă că acesta a rămas singur în apartament pentru scurt timp. Băiatul locuia împreună cu mama şi fratele său într-un apartament închiriat