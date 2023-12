Serghei Zarafa: TEPLOFF – explorând reușita în sistemele de încălzire

19:30

Guvernului va compensa în totalitate majorarea tarifului de distribuție a ziarelor din acest an. Totodată, întreprinderea de stat „Poșta Moldovei” va oferi publicațiilor periodice o vacanță până la 31 martie 2024, în ceea ce privește achitarea serviciilor de distribuție. Informația a fost confirmată pentru NM de către Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului. Subiectul […] The post Sprijin pentru ziarele din Moldova. Guvernului va compensa majorarea tarifului de distribuție, iar „Poșta Moldovei” amână până în aprilie încasarea plăților appeared first on NewsMaker.