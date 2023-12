Alertă climatică în 2023, iar temperaturile ar continua să crească. Cum poate fiecare dintre noi schimba cursul

09:50

Justificarea războiului împotriva Ucrainei le-a creat probleme unor preoți care au ales, sub presiunea enoriașilor, să părăsească Mitropolia Moldovei și să adere la Mitropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. Este și cazul părintelui Ioan Solonaru din satul Cimișeni, raionul Criuleni. Acesta a declarat, pentru reporterul Cutia Neagră PLUS, că a decis să treacă de la …