Un grup de studenți solicită ca 1 decembrie și 27 martie să fie proclamate sărbători naționale în R. Moldova

Editorii celebrului dicţionar englez Oxford au desemnat „cuvântul anului 2023" termenul argotic „rizz", sinonim al carismei sau al reuşitei în arta seducţiei, apărut pe reţelele de socializare şi popularizat în special de actorul Tom Holland. Probabil derivat, într-o versiune prescurtată, din cuvântul carismă, „rizz" semnifică „stil, farmec, seducţie, capacitatea de …