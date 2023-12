(video) In memoriam: Ultimele derapaje ale lui Ken Block pot fi văzute în Electrikhana TWO

Înainte de tragedia care a marcat o societate întreagă, privind decesul celebrului Ken Block, pilotul american a reușit să mai participe în filmările Electrikhana TWO, a doua parte a unui performance realizat pe străzi de metropole cu un unic Audi electric. Echipa Hoonigan a făcut public acum ceea ce s-a realizat în noiembrie 2022 în […] Articolul (video) In memoriam: Ultimele derapaje ale lui Ken Block pot fi văzute în Electrikhana TWO apare prima dată în Autoblog.md.

