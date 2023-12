O moldoveancă din Italia s-a otrăvit grav cu ciuperci culese de ea

15:40

Camera de Comerț și Industrie Moldova-China sărbătorește cu mândrie cea de-a cincea aniversare printr-un eveniment de excepție: „Viitorul Cooperării cu China: Forumul Afacerilor și Oportunităților”. Acest forum de marcă este programat să aibă loc pe data de 14 decembrie și se anunță a fi o ocazie remarcabilă pentru toți cei interesați de extinderea orizonturilor de … The post Afaceriștii moldoveni interesați parteneriate cu China sunt invitați la un business forum first appeared on ZUGO. Articolul Afaceriștii moldoveni interesați parteneriate cu China sunt invitați la un business forum apare prima dată în ZUGO.