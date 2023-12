Bugetul de stat pentru anul 2023 va fi rectificat

15:40

Melodia „All I Want for Christmas is You" cântată de Mariah Carey, detronată; Ce cântec e pe primul loc în Hot 100 (video) Mariah Carey nu mai este regina Crăciunului. Începând cu 2019, în apropierea sărbătorilor, vedeta a ajuns în fruntea topurilor din Statele Unite ale Americii cu "All I Want for Christmas is You". Însă, anul acesta, cântăreaţa a fost detronată de un alt cântec de Crăciun: "Rockin' Around the Christmas Tree", de Brenda Lee. După cum relatează Billboard, este pentru prima dată,...