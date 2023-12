O moldoveancă s-a otrăvit în Italia cu ciuperci pe care le-a cules într-o pădurice. Cum s-a salvat?

16:40

Nuclearelectrica din România s-a alăturat Angajamentului Net Zero al industriei nucleare (The Net Zero Nuclear Industry Pledge), lansat pe 5 decembrie la COP28, în cadrul unui eveniment organizat ca parte a Programului tematic al Preşedinţiei COP28, scrie presa română. Conform unui comunicat al companiei, la iniţiativă au aderat 120 de companii, cu sediul în 25 de […] Articolul Nuclearelectrica din România se alătură încercării COP28 de triplare a energiei nucleare până în anul 2050 apare prima dată în Realitatea.md.