Un land german va cere celor care vor cetăţenie să-şi declare susţinerea pentru Israel

14:10

Autoritățile organizează campania „Biblioteca de sub brad” pentru al doilea an consecutiv. În acest sens, oamenii sunt așteptați la Guvern pentru a dona cărți care vor ajunge pe rafturile bibliotecilor din școli și altor instituții sociale. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă. „Am relansat inițiativa „Biblioteca de sub brad”. Pentru al doilea an consecutiv, Pomul de Crăciun din incinta Guvernului va deveni simbol al generozității și solidarității, precum și...