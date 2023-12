Plăți unice pentru unii pensionari, femei însărcinate, dar și familii care au la îngrijire copii cu dizabilități. Anunțul autorităților 

08:50

În satul Aluatu, raionul Taraclia, pe 17 decembrie vor avea loc alegeri pentru funcția de primar al localității. Scrutinul va fi al patrulea la număr, după ce în urma celor trei care s-au desfășurat deja nu a fost întrunit numărul necesar de voturi exprimate pentru a declara alegerile valabile. În cadrul ședinței din 4 decmbrie, […] The post Locuitorii din satul Aluatu sunt chemați la vot pe 17 decembrie pentru a-și alege primarul. Este a 4-a încercare appeared first on NewsMaker.