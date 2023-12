Taxele vamale la importul materiei prime, diminuate. Ce produse sunt în listă

14:50

Doi tineri de 21 şi 22 de ani, locuitori ai capitalei, au fost reținuți de către ofițerii Inspectoratului de Poliție Centru, după ce ar fi sustras patru jante cu anvelope de la un BMW parcat în subterana unui bloc de locuit. Suspecții, deplasându-se cu o Skoda, au intrat în parcarea …