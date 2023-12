Joe Biden nu e sigur că ar mai fi candidat la alegerile din 2024, dacă Donald Trump nu ar fi intrat în cursă

09:30

Luna noiembrie a acestui an a devenit a șasea consecutivă cu cea mai mare medie de temperatură din istorie Luna noiembrie a acestui an a devenit a șasea consecutivă cu cea mai mare medie de temperatură din istorie. Serviciul European Copernicus avertizează că 2023 va fi cel mai călduros an înregistrat vreodată, temperatura medie din primele 11 luni fiind foarte aproape de limita de +1,5 grade Celsius față de perioada preindustrială. Potrivit datelor Copernicus, temperatura medie înregistrată în...