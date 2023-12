Unele alocații pentru copii vor fi acordate în mod automat. În ce caz trebuie depusă o cerere

17:00

Prețul aurului a depășit luni, 4 decembrie, recordul istoric, ajungând la peste 2 100 de dolari per uncie (circa 28 de grame). Creșterea prețului are pe fundalul unui context geopolitic tensionat și a incertidudinii legate de dobânzile Rezervei Federale a SUA (FED), relatează G4Media. Metalul prețios a ajuns la 2 135,39 dolari la începutul tranzacțiilor