Indiferent de culoare politică, dar pentru localități europene. Recean a invitat toți primarii la forumul anunțat de Sandu

În noaptea de 4 spre 5 decembrie, temperaturile vor scădea până la minus 7 grade. Totodată, noaptea și mâine dimineața izolat se vor crea condiții de formare a ceții. Ziua maximele se vor situa între 0..+5°C. Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova a anunțat cum va fi timpul începând cu ora 20:00, 4 decembrie,