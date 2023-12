Episcopul Marchel riscă să nu mai slujească în catedrala din Bălți? Mitropolia Basarabiei ar avea dovezi în privința proprietății edificiului 

15:00

Președintele Bulgariei, Rumen Radev, și-a exprimat dreptul de veto asupra unui acord privind livrarea gratuită a 100 de transportatoare de trupe vechi Ucrainei, care a fost deja ratificat de Parlamentul țării. Documentul a fost retrimis în parlament pentru o a doua examinare. Potrivit președintelui bulgar, deputații nu au fost suficient de familiarizați cu parametrii specifici […]