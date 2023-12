Veniturile bugetului de stat au crescut cu 10% | Moldsilva pune în vânzare pomi de Crăciun

18:30

Embed Răspândește Primul sezon de „Laboratorul social”: 24 de subiecte sensibile și controversate, cercetate la micro... fon Embed Răspândește Iată că se face un an de când am deschis Laboratorul social și am început să cercetăm împreună mostre de societate la micro... fon și am zis că e o bună ocazie să celebrăm ce am reușit noi să construim aici împreună. Noi, adică echipa Europei Libere, invitații care au acceptat să-și împărtășească poveștile și s-au lăsat cercetați, și voi, ascultătorii Lab...