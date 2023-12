Un important consilier al lui Zelenski locuiește într-o vilă deținută de apropiați ai lui Viktor Ianukovici

19:30

Omul de afaceri Ilan Șor constată că grijuliul regim de guvernare din Moldova propune eliminarea accizelor pentru blănuri și reducerea cu 3 ori a accizelor pentru parfumuri și apă de toaletă. Și asta nu e tot, observă Ilan Șor. Ei doresc să majoreze pragul prețurilor pentru mașini considerate "de lux" cu 100 de mii de